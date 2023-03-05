مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص في حادثين بالشرقية.. وسقوط شجرة على سيارة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم، متأثرة بإصابتها بعدما صدمتها سيارة مسرعة في نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين في انقلاب سيارة في ترعة بنطاق مركز بلبيس، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 في انقلاب سيارة بمركز بلبيس

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة داخل ترعة بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مصرع طفلة صدمتها سيارة

وفي السياق نفسه، تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا بمصرع طفلة صدمتها سيارة أثناء عبور الطريق بنطاق مدينة الصالحية الجديدة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الطفلة وتسليم الجثمان لذويها.

وعلى جانب آخر، تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بسقوط شجرة على سيارة بموقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.