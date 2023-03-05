أستاذ مناخ: عنف الظواهر الجوية أربك العالم كله

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن العالم بأكمله يعاني من التغيرات المناخية، إذ إنّنا نشهد شتاءً غير ممطر بالدرجة الكافية ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط بل في أوروبا التي تشهد جفاف بالعديد من الأنهار مع ارتفاعات في درجات الحرارة أيضًا، مشيرًا إلى أنّ مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ إنّه اليوم تسجل الدرجة العظمى 33 درجة مئوية، ويمثل ارتفاعًا عن المعدل الطبيعي بمقدار 7 درجات.

مصر تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة

وأضاف «قطب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مصر انتقلت من درجة حرارة 17 و18 درجة مئوية مع الشعور بالبرودة خلال فترات النهار إلى درجات حرارة تزيد على 30 درجة مئوية بشكل مباشر دون تدريج منطقي، لافتًا إلى أنّ عنف الظواهر الجوية أربك العالم كله بما فيها أوروبا وأمريكا والصين الذين يعتبرون سببا رئيسيا لحدوث التغيرات المناخية.

خطورة استمرار النشاط البشري غير الطبيعي

وتابع أستاذ المناخ، بأن استمرار النشاط البشري غير الطبيعي والضار بالبيئة وسطح الكرة الأرضية يؤدي إلى تواصل ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لها، مشيرًا إلى أن العالم يشهد تغير في الخريطة المطرية وارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء بشكل غير طبيعي فضلًا عن حدوث الفيضانات والجفاف وغيرهم، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة في فصل الصيف، إذ إن هناك عدم استقرار على سطع الكرة الارضية وداخل طبقات الغلاف الجوي.