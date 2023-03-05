ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى على القاهرة 33 مئوية

تشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، بقيم تتراوح بين 4 حتى 6 درجات على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، للمرة الأولى في فصل الشتاء، حيث تكون درجات الحرارة المسجلة اليوم بعيدة عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، وفق بيان صادر عن الأرصاد الجوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة اليوم، يأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية قادمة من المناطق الصحراوية، حيث تسجل الحرارة اليوم 33 على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وصولا إلى شمال الصعيد لأول مرة في هذا الوقت من العام، في حين تسجل 38 على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وتكون درجات الحرارة اليوم وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

القاهرة - 14 و33

العاصمة الإدارية - 14 و33

6 أكتوبر - 14 و33

بنها - 13 و33

دمنهور - 13 و30

وادي النطرون - 13 و31

كفر الشيخ - 12 و31

المنصورة - 14 و31

الزقازيق - 13 و33

شبين الكوم و- 14 و33

طنطا - 13 و33

دمياط - 15 و32

بورسعيد - 15 و33

الاسماعيلية - 13 و34

السويس - 13 و31

العريش - 14 و35

رفح - 14 و35

رأس سدر - 13 و34

نخل - 09 36

سانت كاترين - 06 و27

الطور - 15 و33

طابا - 15 و32

شرم الشيخ - 17 و34

الإسكندرية - 14 و23

العلمين الجديدة - 14 و23

طروح - 12 و21

السلوم - 10 و21

سيوة - 11 و27

الغردقة - 16 و33

مرسى علم - 16 و31

شلاتين - 18 و31

حلايب - 17 و29

أبو رماد - 16 و28

رأس حدربة - 17 و29

الفيوم - 14 و36

بني سويف - 14 و36

المنيا - 14 و36

أسيوط - 14 و36

سوهاج - 14 و36

قنا - 15 و37

الأقصر - 16 و37

أسوان - 16 و37

الوادي الجديد - 13 و38

أبوسمبل - 16 و35