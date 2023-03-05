إصابة 3 أشخاص في حريق بمصنع زجاج بالعاشر من رمضان 

أصيب شخصان بحروق، وآخر بحالة اختناق، في حريق نشب في مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم.

نشوب حريق في مصنع بالعاشر من رمضان

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا بنشوب حريق في مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية إلى مكان البلاغ لإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

إصابة شخصين بحروق وآخر باختناق

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل 3 مصابين، أحدهم باختناق واثنين بحروق إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة بالعاشر من رمضان لتولي التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجتائي لمعاينة مكان الحريق وتحديد سبب حدوثه، وحصر الخسائر والتلفيات التي خلفها الحريق.