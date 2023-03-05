مفتي الجمهورية: 4 أشياء تؤدي لتغيير الحكم الشرعي بعيدا عن الثوابت

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هناك 4 متغيرات يمكن أن يتغير معها الحكم الشرعي ولكن بعيدا عن الثوابت الدينية، موضحا أن الثابت لا يتغير، مشيرا إلى أن الشريعة تشمل أمرين؛ وهما القرآن الكريم والسنة النبوية.

فهم النص الشرعي

وأضاف علام، خلال كلمته في ندوة وسطية الدين التي نظمها جامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من عمداء الكليات وطلاب الجامعة المختلفة، أن ما ثبت قطعا وكانت دلالته قطعا، والثابت قطعا ودلالاته قطعيا، وهو ما عبرت عنه المحكمة الدستورية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور، والأمر الثاني يتمثل في المتغيرات ويمكن أن تتغير مع تغير الزمان والمكان.

وأشار إلى أن الزمن تغير حاليا عن وقت نزول الشرع والأحكام، ويجب النظر مرة أخرى للأحكام وفقا للمستجدات، وعلى الجميع فهم النص الشرعي ودلالات ومناطق الحديث سواء كانت ثابتة أو متغيرة.

الرجوع لدار الإفتاء في الفتوى

وطالب بأن يتوجه الباحث عن معلومة أو استشارة أو فتوى للشخص المختص، موضحا أنه عندما ضرب كورونا البلاد جاءت فتاوى كثيرة حول ضرر الصيام على جسد الفرد في مواجهة الفيروس، ولم تعلن دار الإفتاء أية فتوى سلبية أو إيجابية إلا بعد الاجتماع مع متخصصين في المناعة وأساتذة طب وأنف وأذن وحنجرة وأكدوا أن الصوم يزيد من المناعة وبالتالي أصدروا فتوى في هذا الشأن، ناصحا طلاب جامعة القاهرة بألا ينساقوا وراء تفسير الإشكالات المنتشرة على الإنترنت وألا يتركوا أنفسهم فريسة لتلك الأفكار ويطرحوها في الجامعة ويتفاعلوا معها بحجج انتقاد للتصفية والغربلة.