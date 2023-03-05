ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط البحري، اليوم الأحد، السفينة VIVA UNITY قادمة من روسيا، على متنها حمولة تقدر 42000 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

سفينة قادمة من روسيا

واستقبل ميناء دمياط السفينة VIVA UNITY، والتي ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 189 مترا وعرضها 31 مترا، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأوضح المركز الإعلامي بميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29672 طنا، تشمل 12306 أطنان يوريا، و1999 طن رمل، و1508 أطنان ملح، و8332 طن من الأسمنت، و5527 بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33771 طنا، تشمل 11000 طن قمح و150 طن زيت طعام و5400 طن ذرة، و1353 طن أبلكاشن و1640 طن مولاس، و10559 طن خردة، و3669 طن حديد، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 909 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62863 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148935 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4534 شاحنة.