«الجنايات» تستكمل محاكمة 12 متهما في قضية «تهريب الآثار»

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بعد قليل، جلسة محاكمة 12 متهما، في القضية التي يواجهون فيها تهمة تكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار المصرية.

تكوين تشكيل عصابي

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بتشكيل عصابي فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب الآثار المصرية إلى الخارج، ومحاولة تهريب 586 قطعة أثرية داخل مطار «جون كينيدي» بالولايات المتحدة.

محاولة تهريب الآثار

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، أمرت بإحالة المتهمين بعد القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية أثناء محاولتهم تهريب 586 قطعة آثار، إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم، ووجهت لهم تهمة تكوين تشكيل عصابي لتهريب الآثار لخارج البلاد.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم الأول تم القبض عليه في شهر فبراير من عام 2022 داخل أحد المطارات في الولايات المتحدة، وعُثر بحوزته على 360 قطعة أثرية، في محاولة منه لتهريبها في حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين، وذلك حسب ما جاء في أوراق القضية.