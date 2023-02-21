حبس 5 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في عقار بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار، بعد أن تم ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار بحفرة بقطر مترين وعمق 5 أمتار، حال تنقيبهم عن الآثار في شقة بالطابق الأرضي في العقار المشار إليه، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر، واعترفوا بذلك، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة التنقيب عن الآثار

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

مليون جنيه غرامة

وأوضح المحامي أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».