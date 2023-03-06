يسري الفخراني: «سره الباتع» و«مذكرات زوج» عودة مهمة للرواية في الدراما

أوضح الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مشاركة مسلسلات مأخوذة عن أصل روائي من أبرز ملامح الموسم الرمضاني 2023، قائلا: «لدينا هذا العام روايتين تم تحويلهما لـ دراما تلفزيونية، وهما عملين مختلفين تماما».

وتابع الفخراني في تصريحات لـ «الوطن»، «العمل الأول (مذكرات زوج) للكاتب الساخر أحمد بهجت، وهو مسلسل اجتماعي كوميددي من 15 حلقة بطولة الفنان طارق لطفي وإخراج تامر نادي، والثاني قصة (سره الباتع) للكاتب الكبير يوسف إدريس، تم تحويلها لمسلسل 30 حلقة من إخراج خالد يوسف وبطولة مجموعة كبيرة من الفنانين».

يسري الفخراني: لدينا خطة لاستعادة أقلام الروائيين في الأعمال الدرامية خلال الفترة المقبلة

وأضاف رئيس المحتوى الدرامي بـ «المتحدة»: «مشاركة تلك الأعمال المأخوذة عن أصل روائي هو أمر مشجع لمشاهدة أعمال متعوب عليها بالفعل، وتمثل عودة مهمة جدا للروايات، ولدينا خطة لاستعادة أقلام الروائيين سواء القدامى أو الجدد في أعمال درامية سواء داخل أو خارج الموسم الرمضاني، ونخطط ليكون في الموسم 2024 أكثر من عمل عن أصل روائي».