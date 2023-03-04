يسري الفخراني: موسم دراما رمضان 2023 متنوع ويرضي جميع الأذواق

قال الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعداد للموسم الرمضاني 2023، بدأ في شهر رمضان الماضي، موضحا: «بدأنا الإعداد للموسم الرمضاني 2023 مبكرا، حتى من قبل انتهاء رمضان 2022، حيث ظهرت ملامح بعض الأعمال والتي وجدنا أنها مناسبة للعرض في الموسم المقبل».

ملامح موسم دراما رمضان 2023

وأضاف «الفخراني»، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا «هو أمر يُحسب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فليس من السهل الاستقرار على ملامح موسم بين ليلة وضحاها، خاصة أن موسم رمضان قائم بشكل كبير على النجوم الذين يرغب المشاهد في تواجدهم عبر الشاشات، مثل يسرا، ونيللي كريم، ومحمد رمضان، وخالد النبوي، ويتم اختيار الموضوع المناسب للنجم، وبالتالي هو موسم له شكل خاص في التعامل معه مختلف تماما عن آليات التعامل مع المواسم الأخرى».

يسري الفخراني: البطولات الجماعية تغلب على موسم الدراما الرمضانية 2023

وعن تنوع الأعمال المعروضة خلال الموسم الرمضاني، أوضح: «الموسم متنوع بشكل كبير ما بين الكوميدي واللايت كوميدي، والدراما الاجتماعية، والتاريخية، والدينية، والوطنية، فهناك كثافة وتنوعة في الأعمال لتناسب الأذواق باختلافها، ويغلب على الموسم الحالي البطولات الجماعية، وخلال الأحداث لا نرى قصة البطل فقط بل هناك قصص أخرى متوازية».