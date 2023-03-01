تفاصيل مسلسل «سره الباتع».. مأخوذ عن رواية يوسف إدريس ويعرض في رمضان

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بدء موسم الدراما الرمضانية 2023، ويشهد الموسم عدد من المفاجآت أبرزها تقديم أعمال روائية مأخوذة عن أصل روائي منها «سره الباتع» للكاتب الكبير يوسف إدريس، والتي يقدمها المخرج خالد يوسف في أول تجربة لتقديم الدراما التلفزيونية، من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما: أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع وخالد الصاوي.

يعتبر مسلسل «سره الباتع» قصة قصيرة ضمن مجموعة قصصية للكاتب يوسف إدريس تضم 7 قصص قصيرة بعنوان «حادثة شرف»، نشرت للمرة الأولى في عام 1958، وتدور أحداث الرواية حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام «السلطان حامد» الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

تفاصيل مسلسل «سره الباتع»

وفي تفاصيل مسلسل «سره الباتع»، يُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة «حامد».

وكشف خالد يوسف في حوار سابق، عن أنه كان يرغب في تقديم القصة في فيلم سينمائي في البداية، ولكن وجد أن العمل يستوعب تقديمه في مسلسل تلفزيوني بسبب التفاصيل العديدة والشخصيات التي تضمها.

ولا تعتبر «سره الباتع» هي القصة الأولى من المجموعة القصصية التي يتم تحويلها إلى عمل فني، حيث سبق وتم تحويل قصة «حادثة شرف» إلى فيلم بنفس الاسم إنتاج عام 1971، من إخراج شفيق شامية، ومن بطولة زبيدة ثروت، شكري سرحان ويوسف شعبان.