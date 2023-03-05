تحذر عاجل من الصحة لمرضى الحساسية بسبب الطقس: أغلقوا النوافذ

أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانا مقتضبا لها، عبر موقعها الرسمي، لتوجيه المواطنين بكيفية الحفاظ على صحتهم خلال فترة التقلبات الجوية، بالتزامن مع إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تغيرات الجو والأتربة العالقة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الصحة لابد من اتباع 7 خطوات مهمة، وجاءت على النحو التالي:

خطوات مهمة للحماية من الأمراض خلال فترة تقلبات الجو

- يجب على مرضى حساسية الصدر، عدم الخروج من المنازل فى مثل التوقيات الجوية المنتشرة خلال الفترة الحالية.

- ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل، في وجود العاصفة الترابية، تجنيا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

- يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق.

- شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- ينصح بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب.

- استخدام البخاخات الموصوفة من الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

- التأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

وصفات للمواطنين وبعضهم

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ضرورة التواصل مع الطبيب المشرف على الحالة، تجنبا لحدوث أي طارئ.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على المواطنين، بضرورة البعد عن الوصفات الطبيعية، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر وقت التغيرات الجوية، لافتا إلى أن الوصفات التي يتم وصفها تأت بنتيجة عكسية.