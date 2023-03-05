«الصحة» تعلن ظهور نتيجة حركة نيابات سبتمبر 2022 للأطباء.. «الرابط والتفاصيل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقع تكليف وزارة الصحة، ظهور نتيجة حركة نيابات سبتمبر 2022 للأطباء، وقسّمت الوزارة عبر موقع التكليف، النتيجة إلى 7 أقسام، وهي «نتيجة الحركة الأساسية، والحد الأدنى للحركة الأساسية، ونتيجة تكليف النائي، والحد الأدنى لتكليف النائي، ونتيجة التعليمي، والحد الأدنى للتعليمي، والاستنفاز والامتياز».

وأصدرت الوزارة، ممثلة في موقع تكليف وزارة الصحة تنويها للأطباء للتوجه إلى الإدارة العامة لشؤون التكليف ببيان حالة وظيفية لم يمضى عليه أكثر من 30 يوما.

موقع تكليف وزارة الصحة

واستعرض موقع تكليف وزارة الصحة والسكان، مفهوم التكليف، موضحا أنّه يحق لوزير الصحة والسكان، تكليف خريجي مجموعة من الكليات، وهي «الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمعاهد والمدارس والمراكز التي تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين»، وغيرها من الفئات الطبية والحاملين للجنسبة المصرية، للعمل في الجهات الحكومية أو الوحدات والإدارات الصحية المختلفة أو القطاع الخاص، بحيث يكون التكليف مدته سنتين، كما يجوز تجديد التكليف لمدة مماثلة.

ما هو التكليف؟

واضاف موقع تكليف وزارة الصحة، أنّ التكليف أو التجديد يتم بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم للتكليف، لافتا إلى أنّ موضوع التكليف يجب أن يبت في أمره لمدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج.