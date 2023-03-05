20 فرصة عمل لحديثي التخرج في الإسكندرية بمرتب مجز.. الشروط والمميزات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 20 فرصة عمل للشباب وذلك للعمل في شركة إنترا للصناعات الدوائية، في 4 فئات وظيفية، وتتميز بأنها فرص متاحة لحديثي التخرج بالإضافة إلى وجود مرتبات مجزية.

وظائف خالية في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل فرص العمل المتاحة وفقا لما أعلنته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وهي الوظائف المقسمة على 4 فئات بمعدل 5 وظائف متاحة لكل فئة وهي كالتالي:

- عمال إنتاج.

- أخصائيون رقابة جودة.

-أخصائيون توكيد جودة.

- فنيين تبريد وتكييف.

شروط الالتحاق بفرص العمل المتاحة

- حديثى التخرج.

- أن يكون المتقدمين من الذكور فقط.

- من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا: بكالريوس علوم او زراعة أو مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج، وبكالريوس علوم تخصص كيمياء أو ميكروبيولوجى للعمل في مهنة إخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة، ومؤهل متوسط من حملة البدلومات تخصص التبريد والتكييف.

مميزات فرص العمل المتاحة في الإسكندرية

- توفير تأمين اجتماعى وصحي.

- رواتب مجزية.

طرق التقديم في الوظائف الخالية المتاحة

وأكدت مديرية القوى العاملة على إمكانية التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه: خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمي من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال كتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الأرضي.