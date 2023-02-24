وظائف خالية لجميع المؤهلات بمرتبات مجزية.. تأمينات وحوافز ومواصلات

يهتم الكثير من الشباب بالبحث عن الوظائف الخالية في الكثير من المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة، سواء كانوا حاصلين على مؤهلات عليا أو غيرها من المؤهلات الأخرى، حرصا منهم على الحصول على فرصة عمل تمكنهم من بدء حياة جديدة خاصة بهم، أو تأسيس منزل جديد بالزواج وإنجاب الأطفال، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص دائما على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توفير وظائف شاغرة للشباب الحاصلين على جميع المؤهلات، بمرتبات مجزية، بأحد مصانع الملابس في التجمع الثالث، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية، والشروط المكلوبة وحقوق ومميزات العمل، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- صنايعية ماكينة سنجر، على أن يكون لديهم خبرة لا تقل عن عام.

2- مساعدون، ولا يشترط وجود خبرة.

3- مكوجي، على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عام.

4- فنيو صيانة، على أن يكون لديه خبرة لا تقل عن عامين.

5- عمال مخازن، ولا يشترط وجود خبرة.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في التجمع الثالث بمنطقة الألف مصنع.

- الوظائف المعلن عنها متاحة لجميع المؤهلات الدراسية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف الخالية عن 40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- يمنح المصنع للعاملين به رواتب مجزية.

- يمنح المصنع للعاملين به حوافز انتظام شهرية.

- تصل عدد ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

- يمنح المصنع العاملين به يوم إجازة في الأسبوع.

- يوفر المصنع للموظفين مواصلات من (السلام /حلوان/ محور/ المعادي /البساتين/ المقطم).

- يوفر المصنع للعانلين تأمين اجتماعي وطبي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية، الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار اللينك الخاص بالوظائف السالف ذكرها والدخول عليه، ثم ملء الاستمارة بجميع البيانات المطلوبة.