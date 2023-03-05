إحدى المكرمات من انتصار السيسي: دعمت ابني لمدة 43 عاما بعد إصابته بضمور في المخ

قالت الدكتورة ندى ثابت إحدى السيدات اللاتي كرمتهن السيدة انتصار السيسي، في احتفالية يوم المرأة العالمي، إنّ نجلها عانى من ضمور في المخ، فقد كان لا يرى ولا يتحرك، ولا يجلس ولا يمكنه ممارسة أي فعل.

وأضافت «ثابت» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين: «احتفلت بالعيد الثالث والأربعين لابني، كان الأمر صعبا للغاية، لم أعمل على احتياجات ذوي الهمم من قبل أو التواصل معهم، لكنني تعاملت مع ابني طيلة 43 سنة».

وتابعت: «عشت مع أمل أن ابني سيتغير، وحياته تتحسن إلى الأفضل نتيجة الحب والاهتمام وتقربي إلى الله، فالله عز وجل لا يمنحنا عطية منقوصة، وبالفعل أصبح مبصرا وهو في الثالثة من عمره، وبدأ يمشي وهو في السادسة من عمره، ونطق أول كلمة في الحادية عشرة من عمره، ومارس الرياضة وأصبح بطل الجمهورية في السباحة وركوب الدراجات».

وواصلت: «من أجل تعليمه، عملت على فتح مراكز وأماكن داخل المدارس لرعاية ذوي الهمم، وبدأت أنادي بتأمين صحي لهم، وبدأت أعمل مع الدولة من أجل منحهم حقوقهم، وفي عام 2000 خطر ببالي فكرة مكان تأهيل مهني وورش للشباب والأطفال الذين لم يحصلوا على نصيهبم من التعليم المهني، وهذا المكان في برج العرب بالإسكندرية».