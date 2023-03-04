«السفيرة عزيزة» يطلق مسابقة الأم المثالية.. تستمر طوال مارس «فيديو»

أطلق برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc، مسابقة للأم المثالية، من خلال التواصل بين المواطنين الذين سيختارون أمهاتهم المثالية.

وقالت الإعلامية سناء منصور: «المواطن سيرشح والدته ويكشف أسباب اختياراته، ونحن سنختار القصة الجميلة ونستضيف أصحابها طوال شهر مارس».

بدء الحملة الإثنين المقبل

وأضافت: «سنبدأ هذه الحملة بداية من يوم الإثنين المقبل، نعد لها في هذه الفترة، وسنشرح لكم كيف تشاركون في المسابقة وكيف سيتم اختيار الأم المثالية، وفي كل حلقة سيكون لدينا أما مثالية سواء كانت عاملة أو غير عاملة، وقد نكرم أيضا زوجة الأب، وكل ذلك يجب أن يكون موثقا».

وقالت الإعلامية سالي شاهين: «الجدة قد تكون أما مثالية، أو الخالة، لأن الأم لا تكون موجودة بشكل دائم، فقد تحدث حالات معينة، وتتولى سيدة أخرى تربية الأطفال».