حبس سائق بتهمة الاتجار بمخدر الأفيون في القاهرة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم في قضية حيازة مواد مخدرة للاتجار بها بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

كمية من مخدر الأفيون

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائقا، مقيم بمحافظة أسيوط قام بمزاولة نشاطا إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته كمية من مخدر الأفيون الخام وزنت 2 كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

الموقف القانوني

وعن العقوبة المتوقعة، يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأوضح المحامي أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.