حبس عاطل 4 أيام بتهمة تجارة المخدرات في القناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بكمية من المواد المخدرة، وطلبت تحريات المباحث وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها وتحريز المضبوطات.

اعترافات المتهم بتجارة المخدرات

بمواجهة المتهم في التحقيقات بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات بالقناطر

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «ع إ إ»، 33 سنة، عاطل وسبق اتهامه بعدد من القضايا مقيم دائرة المركز وبحوزته ما يزيد عن كيلوجرام من مخدري الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن عقوبة كل من اتجر أو استورد أو صنع مواد مخدرة أو حاز جوهر مواد مخدرة تصل إلى السجن والغرامة المقررة، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد، وتغلظ للإعدام في الحالات التي حددها القانون.