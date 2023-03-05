منسق «إحياء رحلة العائلة المقدسة»: الانتهاء من تنمية جميع مناطق المشروع

قال عادل الجندي، المنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، إنه جرى الانتهاء من تنمية جميع مناطق المشروع بواقع 14 منطقة التي تضم مواقع أثر مادي، وتزويدها بوسائل مواصلات، مشيرا إلى أن الميزة النسبية للمشروع تتمثل في أن مسارات العائلة المقدسة تتواجد في 3 بلاد فقط في العالم منها مصر.

تحالف مع الأردن لدمج المسارين سويا

وكشف الجندي عن التحالف مع الأردن لدمج المسارين سويا، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء لتنظيم زيارات افتراضية من خلال أبلكيشن، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا الصدد، فضلا عن قيام إحدى جمعيات العمل الأهلي بالسبق في إنتاج «فيجوال ريالتي» لنقاط المسار.

إصدار شهادة حج على ورق بردي

وأشار «الجندي» إلى أنه من المستهدف إصدار شهادة حج على ورق بردي من قرية القرموص بمحافظة الشرقية تمنح للحاج عن عدد النقاط التي قام بزيارتها من أصل عدد مواقع مسار العائلة المقدسة، لتشجيع السائح على استكمال الرحلة.

اجتماع لجنة السياحة والآثار والثقافة

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة محمود مسلم حول تنمية مسار العائلة المقدسة.

واستعرض الجندي مخططات التنمية السياحية لنقاط المسار، ومنها إنشاء منتجع بمنطقة الفرما بشمال سيناء، وكذا استهداف عمل أسانسير كهربائي بطول جبل الطير بالمنيا.