«صحة الشيوخ» عن زيادة الأجور: القيادة السياسية ليست في معزل عن المواطن

أشاد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الأجور والمعاشات، موضحا أن القيادة السياسية ليست في معزل عما يعاني منه المواطن وتقدم له كل الدعم في ظل الأزمة العالمية الراهنة، التي يعاني منها جميع دول العالم.

تخفيض السلع

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، أسعدت كل المصريين، قائلا: «إن الرئيس يشعر بالمواطن ويسعى لتلبية احتياجاته سواء بالدعم النقدي أو العيني أو السلعي من معارض أهلا رمضان لتخفيض السلع والمواد الغذائية».

وثمن «مهران»، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مثمنا أيضا زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15%.

الإعفاء الضريبي

وأشاد برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، مشيرا إلى أن من ضمن توجيهات السيسي التي أسعدت المصريين، كانت زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا.