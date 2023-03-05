الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تخترق الخط الأزرق الفاصل

أعلن الجيش اللبناني، أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلى اخترقت الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل قرب منطقة عيتا الشعب بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، مؤكدا أنها حضرت إلى موقع الخرق وأجبرت الدورية الإسرائيلية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق.

رصد من الجيش اللبناني لخرق إسرائيلي

وأوضح الجيش اللبناني أنه بتاريخ اليوم بين الساعة الحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة ولمدة 5 دقائق، خرقت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية الإسرائيلية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه إسرائيل.

كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل/ للتحقق من الخرق، مشيرة إلى أن موضوع الخرق يجرى متابعته بالتنسيق مع اليونيفيل.