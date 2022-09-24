«سكاي نيوز»: الجيش اللبناني يعتقل شخصا للاشتباه بتورطه في غرق قارب «طرطوس»

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف شخص يشتبه بمسؤوليته عن تهريب المهاجرين الذي لقي العشرات منهم مصرعهم قبالة سواحل سوريا، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

عشرات الضحايا من المهاجرين

وكان المرصد السوري قد أعلن، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا قارب طرطوس المنكوب إلى 88 غريقًا و50 مفقودًا، وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السورية، إن عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس ارتفع إلى 73 شخصًا، فيما يتلقى 20 شخصاً من الناجين العلاج في مشفى الباسل.

جاء ذلك بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين، ووفق ما أعلنه التلفزيون السوري فإن نحو 150 شخصاً كانوا كان على متن المركب.