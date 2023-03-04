بي بي سي: نقص الطماطم والخس قد يستمر لأسابيع في بريطانيا

ما زالت بريطانيا تعانى نقصاً حاداً فى الخضراوات الطازجة، خاصة الطماطم والخيار والخس والفلفل وبعض أنواع الفاكهة، حيث فرضت بعض المتاجر الشهيرة هناك قيوداً على كمية الخضراوات التى يُسمح للمتسوقين بشرائها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورٌ عديدة لأرفف الخضار فى المحلات التجارية وهى شبه فارغة، وتقول الحكومة إن النقص فى الخضراوات قد يستمر لمدة تصل إلى شهر، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى».

وحثت وزيرة البيئة «تيريز كوفى» المواطنين على تناول اللفت بدلاً من الطماطم والخس لمواجهة الأزمة، ما أثار تعليقات ساخرة، وربط البعض بين النقص فى المحاصيل الزراعية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وهو ما تنفيه الحكومة.

عمال الطاقة النووية وقطاع الغاز فى فرنسا يضربون عن العمل احتجاجاً على نظام التقاعد

من جهة أخرى، قال الاتحاد العام لنقابات العمال بفرنسا إن عمال محطات الطاقة النووية الفرنسية بدأوا إضراباً عن العمل إلى أجل غير مسمى ضد نظام إصلاح المعاشات التقاعدية، ومن المقرر أن يبدأ إضراب عام آخر دعت إليه النقابات فى فرنسا بعد غد الثلاثاء للسبب نفسه، وانضم إليهم عمال قطاع الغاز.

واعتباراً من 6 مارس، سينضم عمال المصافى إلى الإضراب، الذى أدت احتجاجاته فى الخريف الماضى إلى نقص حاد فى الوقود بمحطات الوقود الفرنسية.

وذكر الاتحاد فى صفحته على «تويتر»: «مع نقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، يدخل موظفو مؤسسة الكهرباء EDF العاملون فى المحطات النووية إضراباً وسيتم خفض توليد الكهرباء».

وقال الاتحاد إنه يعتزم «وضع الاقتصاد الفرنسى فى أصعب الأحوال» إذا لم تسحب الحكومة مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، كما أعلنت النقابات بعد غد يوم إضراب من شأنه أن يشل فرنسا، ووفقاً للبيانات الأولية، سيتم إيقاف عمل النقل العام عملياً، وسيتم تقليل أو إلغاء الفصول الدراسية فى المؤسسات التعليمية فى جميع أنحاء البلاد، وستعمل المطارات فى جميع المدن الكبرى على تقليل عدد الرحلات الجوية.