إحالة قاتلي «جزار كفر شكر» بالقليوبية للمفتي.. أنهوا حياته يوم عيد زواجه

قررت محكمة جنايات بنها إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني بواقعة قتل جزار خلال تواجده بحفل زفاف يوم عيد زواجه ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية لمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما مع استمرار حبس المتهم الثالث وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وإيهاب فاروق فتح الباب ومحمد صبحي إبراهيم،وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

إحالة المتهمين للمحكمة الجنائية بقتل جزار كفرشكر

وكانت نيابة شمال بنها الكلية قد أحالت كلا من "طلعت ع م" و"مصطفى م م"، و"محمد م م"، لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد ي م" 21 سنة جزار يوم عيد زواجه بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده بها، وما أن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه حيث قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزته صوب المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول.

وتابع أمر الإحالة، أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمون في قتل المجني عليه ر إ ا 22 سنة، جزار حال تواجده رفقة المجني عليه الأول والذي حاول الدفاع عنه من أذى المتهمين إلا أنه حال ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح دون ترخيص.

تفاصيل قتل جزار كفرشكر

وكان المجني عليه قد لقي مصرعه على يد 3 متهمين إثر تعديهم عليه بالضرب وقتلوه يوم عيد زواجه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك حيث أنه كان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله حيث منعهم من إنهاء حياة المجني عليه الثاني لذلك عزموا النية على إنهاء حياته.

وتتبع المتهمون سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عندما سقط الضحية قتيلًا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته وتصادق يوم الواقعة مع يوم عيد زواج المجني عليه.

في سياق متصل قررت المحكمة تأجيل محاكمة 31 متهما بإضرام النيران ببعض ممتلكات مواطنين بقرية ميت الدريج بكفر شكر إثر مقتل المجني عليه في الواقعة الاولي وإصابة صديقه لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهمين.

وكان مركز شرطة كفر شكر قد تلقي إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى محمد ي مصابًا بطلق ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى وإصابة صديقه رزق أ. د. جزار مقيم بمدينة كفر شكر مصابا بطلق ناري في العضد الأيسر ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما فوجئا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وعقب ذلك تعدى مجهولون على ممتلكات بعض المواطنين في قرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية مسقط راس الجناة ومحل إقامتهم وأحرقوا معلفا ومنزلين وسرقوا عجولا من المعلف وأضرموا النار في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمدخل القرية من ناحية المنشأة الصغرى لمنع تجدد أي اشتباكات، وتم تحديد عدد من المتهمين وضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم .