«جنايات بنها» تستدل الستار في 3 جرائم قتل وتعاقب الجناة بالإعدام والمؤبد

أسدلت محكمة جنايات بنها الستار على 3 جرائم قتل وعاقبت 4 متهمين بإحالة أوراق اثنين منهم لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامهما، فيما عاقبت اثنين آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهما بقتل 3 أشخاص بسبب الخلافات.

صدرت الأحكام في محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة وأمانة سر محمد طايل.

تفاصيل مقتل شخص بسبب الخلافات على تجارة المخدرات ببنها

وصدر الحكم الأول بحق المتهم «أ أ»، محبوس، 28 عاما، مقيم دائرة مركز بنها، لاتهامه بقتل المجني عليه عبد الحفيظ علي عبد الحفيظ عبد المنعم مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا فرد خرطوش، وتوجه للمكان الذي أيقن سلفًا تواجد المجني عليه به إحدى أراضي الموز، حيث قررت المحكمة إحالة المتهم للمفتي لإبداء الرأي في إعدامه لقيامه بقتل المجني عليه بسبب مشادة كلامية بينهما نتيجة تجارتهما بالمواد المخدرة حيث اتخذ المتهم من الأشجار والحشائش مكانًا للتربص بالمجني عليه إلى أن انتهز الفرصة حتى أشهر بوجهه السلاح الناري واطلق عليه الرصاص فأراده قتيلا.

تفاصيل مقتل ضحية عصابة ببنها

فيما صدر الحكم الثاني في حق عاطل قتل حداد مسلح بدائرة مركز بنها وألقى جثته بمصرف وقررت المحكمة إحالته لمفتي الديار لأبداء الراي في إعدامه حيث أرتكب المتهم "يحيى م ح" 35 سنة عاطل وشهرته "يحيى عصير" وأخرين سبق الحكم عليهم بذات القضية جريمة قتل عمد بحق المجنى عليه ياسر ا ا 35 سنة حداد مسلح بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء وقتلوه والقوا الجثة بمصرف مجارى حيث كون المتهم مع اخرين عصابة تخصصت فى ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه واستهداف متجرى المواد المخدرة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مواد مخدرة ومتحصلات البيع والأسلحة تحت تهديد الأسلحة النارية وقتلوا المجني عليه

تفاصيل مقتل حداد مسلح ببنها قاوم واقعة سرقة بالإكراه

وصدر الحكم الثالث في حق شخصين بالسجن المؤبد لإتهامهما بقتل شخص في الطريق العام بدائرة مركز شرطة بنها حيث قام المتهمان حمادة م م وشهرته "جمبري" عاطل وخ و م عامل محارة لقتلهما عمدا المجني عليه أحمد طه عبد السلام أحمد من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن استوقفاه حال سيره بالطريق العام وما أن ظفرا به حتى كالا إليه عدة طعنات بالسلاحين الأبيضين قاصدين إزهاق خلال محاولتهما سرقته بالإكراه وقتلاه خلال مقاومته لهما.