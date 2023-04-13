دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023.. «اللهم تقبل توبتي»

يكثر الصائمون طوال أيام شهر رمضان من ترديد الأدعية في كل أيام الشهر المبارك، للحصول على أكبر قدر من الأعمال الصالحة في أيام لا يرد فيها الدعاء، وفي هذا اليوم يردد المسلمون دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023، وتتعدد صيغ دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023 وفق السطور التالية.

تعرف على دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023

ويمكن ترديد دعاء دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، وهو ما تستعرضه «الوطن» على سبيل المثال لا الحصر.

«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مُصِيباتِ الدنيا ” وهو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه».

دعاء اليوم 22 من رمضان 2023

ويمكن ترديد دعاء اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023 كالتالي: «اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واجعلنا من المقبولين، يا رب وقفنا ببابك سائلين فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك جودك مطرودين، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك».

«اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي».

الأعمال المستحبة في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم الثاني والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.