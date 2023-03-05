انخفاض في أسعار كرتونة البيض للمستهلك.. تبدأ من 90 جنيها

سجل اليوم الأحد انخفاضًا في أسعار كرتونة البيض للمستهلك، حيث جاءت أسعارها بداية من 90 جنيهًا، بينما شهد سعر كرتونة البيض بالمحافظات اليوم تراجعًا لليوم الثاني علي التوالي بقيمة 3 جنيهات في لسعر كرتونة البيض داخل الأسواق الحرة بمحافظات مصر.

انخفاض في أسعار كرتونة البيض للمستهلك

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، عميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريح لـ"الوطن"، أن اليوم قد شهد انخفاضًا في أسعار كرتونة البيض للمستهلك، لتبدأ أسعارها للبيض "الأبيض"، من 90 جنيهًا سعر الجملة، والبيض "الأحمر"، بـ 94 جنيهًا، كما تراجعت سعر كرتونة البيض "البلدي"، إذ سجلت أسعارها التالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض بـ109 جنيهات، وسط تراجع 3 جنيهات لكل كرتونة بيض.

- سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 111 جنيها، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كرتونة بيض.

- سجل سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا، وسط تراجع بلغ جنيهين لكل كرتونة بيض.

انخفاض في أسعار كرتونة البيض للمستهلك اليوم الأحد

وأوضح "يحيى" أن انخفاض في أسعار كرتونة البيض للمستهلك يرجع لمضاعفة إنتاجية البيض جراء انتهاء موجة البرد القارس والتي كانت تؤثر علي دورة إنتاج البيض، لافتاً إلى أن مطلع شهر رمضان سوف تشهد سعر كرتونة البيض تراجعًا جيدًا للغاية، وذلك كون الفراخ الداجنة أكثر إنتاجية مع حلول فصل الربيع وتحسن حالة الطقس.