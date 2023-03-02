سعر كرتونة البيض للمستهلك بعد انخفاضها في الأسواق

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا في سعر كرتونة البيض للمستهلك بعد الانخفاض الكبير في الأسواق في محافظة القليوبية لتصل كرتونة البيض الأبيض 97 جنيها في الأسواق والمحلات بانخفاض 10 جنيهات في الوقت الذي بدأت فيه محافظة القليوبية طرح بيض المائدة بأسعار مخفضة من مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة بأسعار تبدأ من 95 جنيها.

«الوطن» تستعرض سعر كرتونة البيض للمستهلك بعد الانخفاض الكبير في الأسواق وفق بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية وأسعار الكرتونة من مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة التي بدأت المحافظة في توفيره للمواطنين بالمنافذ المختلفة ومعارض أهلا رمضان.

سعر كرتونة البيض للمستهلك في بورصة الدواجن بالقليوبية

وأوضح بيان بورصة الدواجن بالقليوبية أن سعر كرتونة البيض شهد انخفاضا في الأسعار اليوم كالتالي:

كرتونة بيض أحمر 30 بيضة 102 جنيه بانخفاض 10 جنيهات.

كرتونة بيض أبيض 30 بيضة 97 جنيها بانخفاض 10 جنيهات.

كرتونة بيض بلدي 30 بيضة 102 جنيها بدلا من 115 جنيه.

منافذ توفير البيض من مشروع الـ30 مليون بيضة

في سياق متصل طرحت محافظة القليوبية كراتين بيض للمواطنين من إنتاج مشروع المحافظة للبيض من خلال منافذ ومعارض أهلا رمضان والمنفذ المتحرك بديوان عام المحافظة حيث جرى توفير كرتونة البيض الأبيض بسعر 95 جنيها وسعر وكرتونة البيض الأحمر 96 جنيها حيث تواجدت سيارات بيع البيض أمام ديوان عام المحافظة بأسعار مخفضة من إنتاج مشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة إسهاما من المحافظة لدعم المواطنين ومحاربة جشع التجار واستغلالهم.

أكد محافظ القليوبية في بيان له أنه سيتم يوميا توفير سيارات لبيع البيض للمواطنين أمام ديوان عام المحافظة موجها بعمل معرض دائم للمواطنين والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوزيع البيض من إنتاج مشروع الـ30 مليون بيضة في معارض أهلا رمضان التي تقيمها المحافظة للمواطنين لبيع البيض بأسعار مخفضة أقل من مثيلها في الأسواق والماركت بهدف دعم المواطن وتوفير المنتج له بأسعار مخفضة وبجودة عالية.