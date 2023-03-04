سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق وبورصة الدواجن.. انخفاض جديد

شهد سعر كرتونة البيض في الأسواق بالقليوبية، ومنتجات مشروع الـ30 مليون بيضة، في المنافذ المتحركة والثابتة انخفاضا في الأسعار اليوم السبت، إذ قرر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية خفض الأسعار للتخفيف على المواطنين.

«الوطن» تستعرض سعر كرتونة البيض في المنافذ الثابتة والمتحركة في محافظة القليوبية ووفق بورصة الدواجن بالأسواق حيث بلغت قيمة التخفيض 5 جنيهات في البيض الأبيض وجنيه في الأحمر من منتجات مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة.

اسعار البيض

وأوضح محافظ القليوبية في بيان له اليوم السبت، انه تقرر توفير البيض من انتاج مشروع الـ30 مليون بيضة التابع لمديرية الطب البيطري، من خلال المنافذ المتحركة بجوار ديوان المحافظة، ومعارض السلع وأهلا رمضان بسعر 90 جنيهًا للأبيض بدلًا من 95 جنيهًا و95 للأحمر بدلا من 96 جنيها.

انخفاض أسعار البيض بالأسواق

في سياق متصل واصلت أسعار البيض في أسواق القليوبية والمحلات وفق سعر بورصة الدواجن بالمحافظة اليوم، الانخفاض إّ بلغ سعر كرتونة الأحمر 97 جنيها بانخفاض 5 جنيهات بدلا من 102 جنيه، والأبيض 30 بيضة 95 جنيهًا بانخفاض جنيهين بدلًا من 97 جنيهًا، بينما توقف سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة على سعر 102 جنيه وفق بيان البورصة المعلن اليوم السبت.