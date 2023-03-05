كواليس مأساوية في جريمة الهرم.. مجهول أنهى حياة السيدة العجوز طعنا

لحظات مرعبة ومأساوية عاشها سكان أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، عندما اشتم السكان رائحة كريهة منبعثة من شرفة شقة تقطنها سيدة مسنة بمفردها، منذ الوهلة الأولى توجه الجيران وفتحوا باب شقتها ليجدوا جثمانها ملقى على الأرض غارقة في دمائها، وبها عدة طعنات، وأبلغوا الشرطة وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها، والتحفظ على 3 كاميرات مراقبة في محيط منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

مسنة تُقيم بمفردها وبها 3 طعنات

بدأت الأجهزة الأمنية التحري وجمع المعلومات حينما ورد بلاغ من عمليات النجدة بمقتل سيدة مسنة تقيم بمفردها وبها 3 طعنات، وحضر خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، لتحديد كشف غموض الواقعة ومعاينة مسرح الواقعة لبيان اختفاء من أشياء شخصية أو من الشقة ومعرفة هوية قاتل السيدة المسنة.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يقول المحامي رأفت حجازي، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.