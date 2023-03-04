«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة عامل بمصرف في المنيا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعُثور على جثة عامل خردة، مقيم بدائرة المركز داخل جوال بلاستيكي، ومركبة «تروسيكل» بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

عاملا خردة وراء الواقعة

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي خردة مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.

سرقة المجني عليه

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث قاما بإيهام المجني عليه بوجود كمية من أسلاك النحاس بالمخزن الخاص بأحدهما ولدى وصوله مستقلاً مركبة «التروسيكل» ملكه قاما بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية حتي فارق الحياة، واستوليا منه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقاما بالتخلص من جثه المجني عليه ومركبة التروسيكل بمكان العثور، كما أقرا باشتراكهما مع صديقهما مقيم بذات العنوان أمكن ضبطه لإزالة آثار الواقعة وتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدا عن الهاتف المحمول المبلغ المالي المستولى عليهما والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.