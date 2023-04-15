دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023.. اللهم اعتق رقابنا واعف عنا

يكثر الصائمون في هذه الأيام من ترديد الأدعية بأكثر من صيغة، لاستغلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك خير استغلال، ويخرجون منه بأكبر قدر من الحسنات، في أيام «العتق»، ولذلك يردد الصائمون دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023.

ويمكن ترديد دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023 بأكثر من صيغة، منها على سبيل المثال لا الحصر التالي:

دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

«اللهم مَتِّعْنا بأسماعنا وبأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث مِنَّا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا».

ويمكن ترديد دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023، كالآتي:

«اللهم اكتبنا من عتقائك يا عزيز يا غفار، يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب».

دعاء اليوم 24 من رمضان 2023

ويردد الكثيرين: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت».

الأعمال المستحبة في اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم الرابع والعشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.