رؤساء الجامعات: قرار زيادة رواتب حاملي الماجستير والدكتوراه فرصة لدعم الباحثين

أكد عدد من رؤساء الجامعات وحملة الدكتوراه، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ1000 جنيه، و6 الآف الحد الأدنى لحاملي درجة الماجستير و7 آلاف للدكتوراه، قرار صائب وفرصة كبيرة لدعم البحث العلمي والباحثين والمفكرين بمختلف المجالات والقطاعات.

«قنديل»: دعم مباشر للبحث العلمي وتنميته

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن قرارات وتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادات الأجور لمختلف القطاعات إيجابية ومعهودة من القيادة السياسية في سعيها الدائم لرفع المعاناة من المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المجالات، موضحا أن النظر لحاملي الماجستير والدكتوراه من العاملين في الهيكل الإداري للدولة المصرية سواء في الجامعات وغيرها بمثابة نوع من التحفيز والتشجيع لتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات لتحسين الأداء الوظيفي، ودعم مباشر للبحث العلمي وتنميته.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس وتوجيهاته تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين، موضحا أن ما أعلن عنه يعد تطبيقا فعليا للاستراتيجية، والجامعات.

وأكد أن جامعة حلوان لا تدخر جهدا في تشجيع وتطبيق جميع القرارات التي تسهم في تنمية المجتمع المصري.

تطوير الذات وتنمية الموارد

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الزيادة تشمل العاملين في الجامعات من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الجهات، لافتًا إلى أنها خطوة إيجابية بشأن تشجيع الموظفين والإداريين بشأن تطوير أنفسهم مما ينعكس على حسن الأداء وتطويره، وتحفيز المواطنين بشأن اكتساب الخبرات العلمية المختلفة.

وأضاف أن القرار يحفز العاملين للدراسة وتطوير الذات وتنمية الموارد البشرية وتطوير النظام المؤسسي وسيكون بها تأثير مباشر على تحسين الجودة والعمل بمختلف القطاعات.

وأكد الدكتور سليم عبد الرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس والخبير التربوي، أن القرار يأتي تشجيعا وتحفيزا للبحث العلمي وإكساب المهارات والخبرات لجميع العاميلن في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يسهم في تحسين جودة الأداء الوظيفي، منوها بأن ذلك يسهم أيضًا في زيادة النشر الدوري والبحث العلمي ودراسة جميع قضايا المجتمع المصري، وإيجاد حلول لها بمختلف المجالات في محافظات مصر المختلفة.

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، إن القرار إيجابي ويؤكد مراعاة الدولة المصرية للجميع واهتمامها بالبحث العلمي والمفكرين، لافتا إلى أن قيمة الزيادة إيجابية وتتماشى مع متغيرات السوق، وكذلك النسب التي جرى إقرارها لمختلف الفئات تعد دفعة للجميع.

وأكد طارق مهني، الحاصل على درجة الدكتوراه في الأدب ويعمل ضمن الجهاز الإداري لجامعة أسوان، أن القرار متميز وإيجابي ويؤكد مساهمة القيادة السياسية في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، كما يعد جزءا رئيسيا في دعم البحث العلمي والابتكار ومواجهة قضايا ومشكلات المجتمع وحلها بمختلف الطرق.

وقال عبد الرحمن عبد الرحيم، الحاصل على درجة ال‏دكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال والإداري في جامعة عين شمس، أن القرار متميز وخطوة تؤكد الدعم الكامل لجميع الباحثين والمفكرين والمتميزين بمختلف المجالات العلمية والبحثية.