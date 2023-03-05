نتائج طلاب المنصورة في أولمبياد الجامعات المصرية لذوي الهمم بالإسكندرية

شارك وفد طلاب جامعة المنصورة من ذوي الهمم في أولمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية، والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت شعار «الإعـاقة منحة.. لا محنة»، في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2023 بمشاركة 800 طالب من الجامعات المصرية.

منافسات في 7 ألعاب

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أن الأولمبياد شارك بها طلاب من جامعات «القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنصورة، الزقازيق، حلوان، المنيا، المنوفية، قناة السويس، جنوب الوادي، بني سويف، بنها، كفر الشيخ، سوهاج، بورسعيد، دمنهور، العريش، أسوان، الأقصر، مدينة السادات، الأزهر، أسيوط، وزارة التعليم العالي»، حيث تتم المنافسات في 6 ألعاب مختلفة، هي «ألعاب القوي - تنس الطاولة - رفع الأثقال - كرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - كرة القدم).

نتائج أولمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

وأجريت فعاليات المشاركة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأسفرت نتائج جامعة المنصورة في أولمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية عن الآتي:

• حصول الطالب رمضان محمد بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية كرسي متحرك فى لعبة تنس الطاولة.

• حصول الطالب إبراهيم محمد على المركز الأول والميدالية الذهبية فى لعبة رفع الأثقال «إعاقة ذهنية».

• حصول الطالب رمضان أمين على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة تنس الطاولة جلوس «حركي».

• حصول الطالب خالد العايدي بكلية التجارة على المركز الثاني والميدالية الفضية تنس الطاولة «ذهني».

• حصول الطالب محمد حسن على المركز الثاني والميدالية الفضية فى لعبة رفع الأثقال «حركي».

• حصول الطالب أحمد صبحي على المركز الثاني والميدالية الفضية فى لعبة رفع الاثقال «بصري».

• حصول الطالب هشام محمد فرج على المركز الثاني والميدالية الفضية فى لعبة رفع الأثقال «بصري».

• حصول الطالبة أمنيه طارق على المركز الثاني والميدالية الفضية فى لعبة رفع اثقال «بصري».

• حصول الطالب خالد العايدي على المركز الثاني والميدالية الفضية فى لعبة تنس الطاولة «ذهني».

• حصول الطالبة نورهان عابد على المركز الثاني والميدالية الفضية عدو 100 متر.

• حصول الطالبة تسنيم علي بكلية الآداب على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى لعبة تنس الطاولة «ذهني»

• حصول الطالب محمود هشام على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى لعبة رفع الاثقال «حركي».

• حصول الطالب محمد عبدالرحيم على المركز الرابع فى لعبة تنس الطاولة «صم».

• حصول الطالبة أمنيه طارق على المركز الرابع فى لعبة رفع الاثقال «بصري».