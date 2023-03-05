مصدر بـ«التعليم» يحسم جدل تعديل مواعيد الدراسة في رمضان ورفع الغياب

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل هو تعديل مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان ورفع الغياب بالمدارس وإلغاء الامتحانات الشهرية (امتحان شهر أبريل) لصفوف النقل للفصل الدراسي الثاني 2023.

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان

وأكد المصدر في تصريحات، خاصة لـ«الوطن»، أنّ وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرارات للمدارس بتعديل مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان وتقليص اليوم الدراسي، أو رفع الغياب من المدارس، مؤكدًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

لا صحة لرفع الغياب

وأضاف المصدر، أن ما يتمّ تداوله عن صدور قرار بعدم عقد امتحانات شهر أبريل لتزامنها مع شهر رمضان غير صحيح، وأنَّ الوزارة لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، مؤكداً أن الامتحانات في موعدها المحدد أول أسبوع في أبريل.

الدراسة في رمضان

وبالنسبة لمواعيد الدراسة في رمضان، قال المصدر إن الوزارة لا تتدخل في هذا الشأن، وكل مدرسة تقوم بترتيب ظروفها وفق أوضاعها، لا سيما لمدارس الفترتين، بحيث تكون هناك فترة معقولة بين خروج الطلاب وبين مواعيد الإفطار، نافيا وجود أي نية لتعديل خارطة المناهج أو شرح الدروس، خلال شهر رمضان.