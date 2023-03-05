كاتب سياسي عراقي لقناة الحياة: مصر تفعل ما تقول.. وموقفها من بغداد مشرف

قال الدكتور باسل الكاظمي كاتب ومحلل سياسي عراقي، إنّ مصر تثبت ما تقول وتصرح على مستوى القيادات، مشيرًا إلى أن مصر أثبتت وجودها وموقفها المشرف مع العراق على جميع الأصعدة.

وأضاف «الكاظمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وكل القيادات المصرية، وهذا ما يدل على الترابط العربي وأن مصر تفتح ذراعيها لبغداد.

وتابع كاتب ومحلل سياسي عراقي، أن هناك بوادر خير من قبل مصر، لذلك فقد حرصت على التقارب معها، وبالتالي فإن زيارة رئيس الحكومة العراقية لمصر تعتبر واحدة من أهم الزيارات في العالم العربي.

وأكد الدكتور باسل الكاظمي كاتب ومحلل سياسي عراقي، أن مصر لديها دور فعّال في العراق ومع الكثير من البلدان: «العراق في حاجة ماسة إلى الدول الفاعلة مثل مصر والبلدان التي تمتلك الروح الأخوية والعروبة».