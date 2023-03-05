تفاصيل حالة الطقس غدًا في المحافظات.. انخفاض 10 درجات ورياح وأمطار

أوضحت الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تصل إلى 10 درجات مع نشاط للرياح على جميع المحافظات فيما عدا جنوب الصعيد، وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وطقس غائم جزئيا مع فرص لسقوط الأمطار على 13 محافظة على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، ذكر البيان تعرض السواحل الشمالية الغربية وهي "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط" إلى سقوط أمطار تصل إلى 20% على مدار اليوم مع طقس غائم جزئيا وفرص تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وبلغت سرعة الرياح 30 كيلومترًا في الساعة.

وجاءت حالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع في السواحل الشمالية الشرقية وهي "بورسعيد، السويس" غائم جزئيا وفرص لسقوط الأمطار بنسبة 20%، مع تكون الغيوم والشبورة المائية وسجلت سرعة الرياح 28 كيلو متر في الساعة، وسجلت العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد غائم جزئيا مع تكون الشبورة وسجلت العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وزادت سرعة الرياح إذ سجلت 34 كيلو متر في الساعة.

وفي محافظات جنوب الصعيد وهي "الأقصر، أسوان، قنا، الوادي الجديد، أسيوط" تنعدم فرص تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح، وسجلت العظمى 36 درجة والصغرى 17 مع فرص سقوط الأمطار تصل إلى 20%.