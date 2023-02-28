 أرباح بنك قناة السويس تتخطى حاجز المليار جنيه لأول مرة في تاريخه بنمو 72%

حقق بنك قناة السويس 72% ارتفاع في صافي الأرباح بنهاية عام 2022 ليتخطى تحقيق 30% نمو في إجمالي المركز المالي و28% نمو في محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنهاية عام 2022 مقارنة بالعام السابق، متخطية حاجز المليار جنية مصري لأول مرة بتاريخه.

زيادة صافي إيرادات النشاط

قال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن اجمالي أرباح البنك تخطت حاجز المليار جنية مصري لأول مرة بتاريخ البنك ليصل إلى 1,040 مليون جنيه مصري مقارنة بـ605 ملايين جنيه بالعام السابق محقق نسبة نمو قدرة 72% مدعوما بزيادة صافي إيرادات النشاط بنسبة 46% حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 24% ليصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري بنهاية 2022 مقارنة بـ1.5 مليار جنيه مصري بنهاية 2021 وكذلك ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 57% ليصل إلى 296 مليون جنيه بنهاية 2022 مقارنة بـ189 مليون جنيه مصري بنهاية 2021.

وارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية في البنك المملوك للدولة، ليصل إلى 21% بنهاية 2022 مقارنة بـ14.6% في العام السابق وكذلك ارتفع العائد على متوسط الأصول ليصل الى 1.6% مقارنة بـ1.1% في 2021.

ارتفاع إجمالي محفظة القروض

كما أعلن أن البنك نجح في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 28% لتصل إلى 29.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022 مقارنة 23.1 مليار جنية مصري بنهاية عام 2021، حيث ارتفع إجمالي محفظة القروض الشركات بنسبة 25% لتصل الي 17.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 14.1 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021.

وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وزادت إجمالي محفظة القروض المشتركة بنسبة 17% لتصل الي 9.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة بنحو 8.2 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2021، وقد جاء النمو في محفظة القروض المشتركة كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك في ترتيب العديد من القروض ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول، التطوير العقاري، المقاولات.

كما زادت إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة نمو 41% لتصل إلى 2.1 مليار جنية مصري مقارنة بـ1.5 مليار جنيه مصري بالعام السابق.

وأضاف أن إجمالي محفظة القروض الشخصية بالبنك شهدت نموا ملحوظا خلال عام 2022 حيث ارتفعت بنسبة 54%، لتصل إلى 2.8 مليار جنيه مصري مقارنة ب 1.8 مليار جنية مصري بنهاية عام 2021.