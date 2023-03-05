الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي يجري جولة انتخابية بـ«أنباء الشرق الأوسط» والأهرام

أجرى الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن، صباح اليوم، جولة انتخابة بعدد من المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بهدف التعرف على مشكلات العاملين بها وشرح برنامجه الانتخابي.

زيارة تفقدية لوكالة أنباء الشرق الأوسط

في البداية، أجرى الكاتب زيارة تفقدية لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمنطقة عابدين حيث استقبله صحفيو الوكالة بصدر رحب، معربين عن خالص حبهم وتأييدهم له خلال المعركة الانتخابية، وسادت أجواء تشجيعية ومأمولة تجاه سامي عبدالراضي من زملائه، خاصة أن منهم من كان أصدقاء له خلال حياته العملية ببلاط صاحبة الجلالة.

ومن جانبه، أعرب الكاتب عن خالص حبه وتقديره لكل العاملين بالوكالة، متعهدا بأن يكون لهم الأخ الذي وضعوه في محل نظرهم قبل أن يكون زميل مهنة.

جولة انتخابية بمبنى مؤسسة الأهرام

وفي سياق متصل، أجرى الكاتب جولة انتخابية بمبنى مؤسسة الأهرام بمنطقة وسط البلد حيث كان في استقباله كبار رجال المؤسسة، وكان على رأسهم الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، والكاتب جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، وأعربوا عن خالص تأييدهم للكاتب الصحفي خلال مشواره الانتخابي، متعهدين بالاحتشاد لصالحه حال انطلاق الانتخابات.

كما أجرى الكاتب الصحفي جولة تفقدية بمبنى الأهرام بمختلف طوابقه للقائه العاملين بالمؤسسة والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك إضافة إلى شرح تفصيلي لبرنامجه الانتخابي الذي يعتبره عهدا على نفسه حال فوزه بانتخابات نقابة الصحفيين عام 2023.

وكان الكاتب سامي عبدالراضي قد أعلن في وقت سابق عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن بانتخابات النقابة المقرر إجراؤها 17 مارس الجاري مقدما شرحا تفصيليا لبرنامجه الانتخابي.