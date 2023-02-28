تعرف على آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

ناشدت وزارة التربية والتعليم الفني، الطلاب بسرعة تسجيل استمارات الدبلومات الفنية والانتهاء منها، لتسليمها للمدارس قبل قدوم امتحانات نهاية العام 2022/2023.

وفي السطور التالية، نعرض موعد تسليم استمارة الدبلومات الفنية 2023، بحسب ما نشر في بيان وزارة التربية والتعليم الفني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

آخر موعد لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

ويكون يكون تسليم استمارة الدبلومات الفنية 2023، 27 أبريل المقبل، وبعدها يجرى إعطاء مهلة للمدارس من أجل إرسال استمارات التقدم للامتحانات، وسداد رسم الامتحان بعد الانتهاء من التسجيل.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم، بعض الموانع التي تحول دون العمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية وهي كالتالي:

موانع دخول لجنة امتحانات الدبلومات الفنية

- العاملون بالمدارس الفنية بأقسامها في نفس نوعية اللجنة المتقدم عليها.

-الذين جرى نقلهم أو انتدابهم من العاملون بالمدارس الفنية ولم يمر عليهم ثلاث سنوات.

- المنع من دخول اللجان يجرى في حال الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفات تتعلق بأعمال الامتحانات أو ماسة بالشرف.

- إذا كان الموظف لديه أقارب من الدرجة الرابعة من الطلبة المتقدمين للامتحان باللجنة.