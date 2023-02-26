تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023.. حضور العملي بنسبة 75% شرط دخول الامتحان

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023 مستمر على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حتي يوم 27 أبريل المقبل، موجّهة الطلاب بسرعة تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس بعد تسجيلها ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، بعد الانتهاء من التسجيل في الموعد المحدد.

رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ طلاب الدبلومات الفنية «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، يمكنهم الدخول إلى بوابة مركز المعلومات لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023 من خلال الرابط بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بكل طالب.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، تبدأ يوم 20 مايو العملية و27 مايو النظرية.

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات «الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي» للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما يلي.

- يشترط ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% عملي من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب و85% نظري على الأقل من عدد أيام الدراسة طبقا لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وفقا لمنهجية الجدارات المهنية يشترط دخول الطلاب التقييم النهائي اجتياز جميع الوحدات البرنامج (الصف الثالث) كما يشترط تحقيق نسبة الحضور.

- بالنسبة للطلاب المقيدين بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية يشترط حصول الطالب على 60% علي الأقل من الدرجة المخصصة للتدريبات في المصانع.