أحمد السقا ونور اللبنانية أبرز ضيوف الشرف في مسلسل «الكبير أوي 7»

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البرومو الدعائي لمسلسل «الكبير أوي 7»، إذ تبين أنه يضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف.

ويضم الجزء السابع من «الكبير أوي» عددًا من ضيوف الشرف، لاسيما وأن هناك دورة ثانية من «مهرجان المزاريطة السينمائي» بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في الجزء السابع، حيث ظهر أحمد السقا ونور اللبنانية كضيفا شرف في الإعلان الدعائي الذي طُرح قبل قليل.

مسلسل «الكبيرأوي» يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد مكي، أبرزهم رحمة أحمد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وبيومي فؤاد، من إخراج أحمد الجندي.

وكان أحمد مكي، قد طرح الأغنية الدعائية للجزء الجديد من «الكبير أوي» قبل أيام، حيث حققت نجاحًا كبيرًا، وتجاوزت الـ3 ملايين مشاهدة، كما تصدرت محركات البحث وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.