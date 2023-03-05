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يسرا اللوزي: أحداث مسلسل جميلة شيقة.. وأقدم دور فتاة «تحب المنظرة»

كتب:

شريف سليمان
08:11 م | الأحد 05 مارس 2023
الفنانة يسرا اللوزي

الفنانة يسرا اللوزي

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنّ مسلسل جميلة الذي يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان المقبل، سيشهد الكثير من الأحداث الشيقة، موضحة: «أجسد شخصية فتاة تدعى شيري، وهي متسلقة وتحب المنظرة وتظهر بأنها الأفضل في كل شيء وتسيطر على الناس، وتحب أن تحرك الأمور لمصلحتها الشخصية».

صعوبة أول يوم تصوير 

وأضافت اللوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «أقدم دورا جديدا عليّ لم أقدمه من قبل، أذكر أنني قدمت الشعبي والصعيدي، ومتحمسة جدا للدور، أول يوم في التصوير كان صعبا للغاية لأن هذا الدور بعيد عني، وكنت أشعر بأني لا أستطيع الانطلاق».

وتابعت الفنانة: «بعد ذلك، حاولت إتقان الدور بشكل كبير، والحمد لله قدرت أمسك الشخصية بعدها، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجابكم».

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بقلم شريف سليمان