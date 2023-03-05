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المنتج ريمون مقار لقناة الحياة: بنينا قرية كاملة لتصوير مسلسل «حضرة العمدة»

كتب:

محمد عزالدين
08:03 م | الأحد 05 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل «حضرة العمدة» المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، قائلا إن عدد المشاركين في المسلسل يبلغ عددهم نحو 30 فنانا، منهم روبي وأحمد رزق وأحمد بدير وإدوارد ومحمد محمود عبدالعزيز وبسمة ودينا وإيهاب فهمي وصلاح عبدالله.

المسلسل عبارة عن ملحمة

وأضاف «مقار»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مسلسل «حضرة العمدة» عبارة عن «ملحمة»، وجرى بناء قرية كاملة على مساحة 4.5 فدان، وتصوير مشاهد في مناطق حقيقية بالفيوم، متابعا: «حاولنا نعمل حاجة فيها جهد علشان الناس تحس بيه».

 

 

فكرة «حضرة العمدة»

ولفت إلى أن فكرة المسلسل تدور حول عمدة سيدة في إحدى القرى، وفي نفس الوقت دكتورة في جامعة في الفلسفة، وتضعها الظروف بأن تكون العمدة بقريتها، وتواجه صراعات وقوة العائلات داخل القرية والتجارة التي فوق الارض وتحتها، والعمدة السيدة تحاول تغيير ذلك وتحاول معالجة الكثير من القضايا الخاصة بالمرأة وأحقية المرأة في الورث.

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بقلم محمد عزالدين