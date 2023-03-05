مصرع سيدة إثر مشاجرة مع زوجها بمنطقة الهيشة في السويس

لقيت سيدة ثلاثينية مصرعها في منطقة الهيشة التابعة لحي الجناين بمحافظة السويس، إثر مشاجرة مع زوجها.

وكان اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس قد تلقى بلاغا من أهالي منطقة الهيشة بمصرع سيدة إثر مشاجرة مع زوجها، وعلى الفور توجهت قوة من قسم شرطة الجناين إلى مساكن منطقة الهيشة مكان البلاغ.

وتبين لرجال مباحث الأربعين، من المعاينة أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وتدعى «ياسمين.م»، فيما روى شهود عيان أنهم سمعوا صوت مشاجرة بين الزوجين، وتم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة السويس العام تحت تصرف النيابة العامة، وتواصل الجهات المعنية، تحرياتها حول الحادث.

القبض على الزوج

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الزوج والتحفظ عليه في قسم شرطة الجناين، وفرض كردون أمني وانتشار رجال المباحث بالمنطقة التي شهدت الجريمة، تحسباً لوقع أي مشاحنات أو اشتباكات على خلفية الجريمة بين أهالي القتيلة وزوجها.، فيما شدد اللواء عبد الرحمن هريدي بتكثيف التواجد الأمني بمحيط مشرحة السويس لحين قيام الطب الشرعي بدوره.

عقوبة جريمة القتل في القانون

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل نص عليها القانون في مواضع كثيرة وقد تكون بالحبس، وتصل إلى الإعدام.

وأوضح المستشار أحمد الكيلاني المحامي، أن عقوبة جريمة القتل الخطأ، تكون السجن 7 سنوات وغرامة مالية، وفقا للمادة 546 من قانون العقوبات والقتل في مشاجرة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة ووفقا للمادة 2344 من قانون العقوبات تكون عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد.