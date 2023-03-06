ممرضة دمياط بعد إضافة 2 مليون جنيه على حسابها بالخطأ: «سلمت كل الفلوس»

توجهت ممرضة دمياط ياسمين عبدالمحسن جمعة التي اشتهرت بـ«الممرضة الأمينة» إلى البنك وتحديداً البنك الأهلي بدمياط القديمة لعمل كشف حساب لشهور سابقه حوالي 3 أشهر وكان يرافقها أحمد عيد عبدالكريم المحامي الخاص بها وأودعت باقي المبالغ بالبنك وهو عبارة عن 43 ألف جنيه وذلك من خلال الماكينة الآلية ATM.

لا يوجد في الرصيد أي مبالغ

وقال أحمد عيد محامي ممرضة دمياط لـ"الوطن" إنه توجه معها أمس للبنك لعمل كشف حساب لشهور سابقة «وبالفعل انتهينا من ذلك عن شهور نوفمبر وديسمبر 2022، ويناير 2023 وكشف صادر من ماكينة ATM بالمبالغ التي جرى إيداعها وسحبها، وقمنا بإرسال خطاب من البنك لجهات التحقيق، ولا يوجد في رصيد ياسمين حاليا أي مبالغ مالية، وكل المبالغ التي تخص الدولة تم إيداعها وإرفاق إيصالات الإيداع بالمحضر، ومبلغ الـ2 مليون جنيه التي ظهرت في حسابها البنكي في حوزة البنك بالكامل، لأنها لا تقبل بأي مبلغ مالي لا يخصها، وتباشر جهات التحقيق استكمال باقى الإجراءات بالواقعة».

ياسمين بنت دمياط صاحبة الـ50 عاما أوضحت لـ"الوطن": "عندما ظهر مبلغ 2 مليون جنيه في حساب راتبي فى بداية الأمر كانت خائفة جدا، وقررت أن أبلغ الجهات الرسمية لتحويل المبلغ وتسليمه لأنني لم أقبل بأن أدخل على أولادي أي مال لم أتعب فيه ولم أعمل به وهو ما تربينا عليه منذ الصغر، كما انتابني خوف بأن أكون كبش فداء لأي شخص آخر، وكنت لا أكل ولا نوم أنا وأولادي وزوجي من صدمة الموقف، وأبلغت إدارتي في العمل من أول لحظه رأيت المبلغ المالي الكبير في حسابي البنكي الخاص بالراتب الشهري، لإظهار الحقائق وحرصت أن يرجع المال لأصحابه، وبعض الجهات حاولت تكريمى ولكني لا أريد تكريم من أي جهة وهدفي هو رد المال للدولة قائله: "الجهات المعنية كانوا على قدم وثاق للتحقيق في الواقعة".