القصة الكاملة لجريمة منشأة القناطر.. عامل ينهي حياة زوجته بآلة حادة

لم يتوقع الزوجان أن الخلافات الأسرية تصل بهما إلى طريق مسدود عندما نشبت بينهما مشادة كلامية في تمام الساعة الثامنة مساء أمس السبت، تطورت إلى قيام الزوج بالاعتداء على زوجته بالضرب باستخدام آلة حادة أنهى خلالها حياتها بضربة على الرأس، لتسقط في الحال جثة هامدة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات مراقبة في محيط منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

بلاغ بمقتل ربة منزل

تفاصيل الواقعة بدأت عندما كان مأمور قسم شرطة منشأة القناطر ينتهي من نوباتجية والتأكد من سير العمل الأمني، ورد إليه بلاغ يفيد بمقتل ربة منزل 27 عاما، نتيجة الاعتداء عليها داخل منزلها في إحدى قرى دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبعمل التحريات تبين أن المجني عليها تعرضت لاعتداء بآلة حادة على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، ما أسفر عن مقتلها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الزوج، عامل في أحد المصانع في العقد الثالث من عمره.

استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم

وخضع لجلسة تحقيق استغرقت عدة ساعات ومثّل جريمته بالصوت والصورة وسط إجراءات أمنية مشددة، كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، 45 يومًا، كما تقرر عرضه على مصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

تعرف على عقوبة القتل العمد

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية،أوضح المحامي حسن علي الخبير القانوني، مجيبًا على سؤال عقوبة القتل العمد في حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، أي جناية القتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.