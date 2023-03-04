المشدد 3 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص خلال مشاجرة بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بدائرة مركز شرطة قليوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريري، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله.

أمر إحالة المتهم للجنايات

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2022/20264 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم «طارق م ا»، 23 سنة، مقيم بدائرة مركز قليوب، شرع في قتل المجني عليه «فتحي ا.ف.ا» عمدًا، بأن استوقفه حال مروره وتوجه صوبه حال رؤيته وبادره بطعنة في بطنه وصدره بسلاح أبيض (مطواة) موضوع الاتهام التالي، قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

كما تضمن أمر الإحالة، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (مطواة قرن غزال)، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

تفاصيل الشروع في قتل شخص قليوب

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، بحدوث مشاجرة بين المتهم وشخص آخر نتج عنها إصابة المجني عليه بجرح قطعي طوله 8 سنتيمتر بالناحية اليسرى لفروة الرأس، وجرح طعني نافذ بالبطن بجوار السرة، وجرح بالناحية اليمنى للصدر من الأمام.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم باستيقاف المجني عليه حال مروره بالطريق المعتاد المرور منه، إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى شجار فيما بينهما، هدده بالقتل إذ لم ينصرف، وعندها أخرج من بين طيات ملابسه سلاحًا أبيض (مطواة) وبادره بعدة طعنات إحداها في بطنه كادت أن تودي بحياته.