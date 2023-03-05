مصرع مسن سقط أثناء تحرك قطار بمحطة كفر الدوار بالبحيرة

لقي قبل قليل، رجل في العقد الثامن من العمر مصرعه، إثر سقوطه أثناء تحرك قطار متجه من الإسكندرية إلي القاهرة في محطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن سقط من قطار

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفرالدوار يفيد وقوع حادث سقوط مسن من قطار متجه من الإسكندرية إلي القاهرة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

تحديد هوية المتوفى

بالفحص تبين وفاة مسن يدعى "يونس الصافي علي مرعي" 74 عاما، مقيم بكوم اشو بكفر الدوار، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي كفرالدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.